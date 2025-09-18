Ucraina Mosca | Le nostre truppe avanzano su tutti i fronti | Papa Leone XIV | La Nato non ha cominciato nessuna guerra
Zelensky: "I russi pianificano altre due offensive nel nostro Paese". Putin: "Centomila soldati nelle esercitazioni con la Bielorussia". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
Mattarella: «L’Ucraina non è sola». Impegni per 10 miliardi, Meloni: "Pressioni su Mosca"
Zelensky: "Mercoledì nuovi colloqui di pace tra Kiev e Mosca" | Ancora bombe sull'Ucraina: due morti in un massiccio attacco russo con droni e missili
Raid russo sull’Ucraina: un morto e sei feriti a Kiev, droni ucraini su Mosca e Rostov
UCRAINA | Sarebbe stato un missile di Varsavia e non un drone di Mosca a danneggiare un'abitazione nella regione polacca di Lublino. #ANSA - X Vai su X
Tg2. . Le forze russe hanno lanciato un attacco a #Zaporizhzhia, in #Ucraina, uccidendo una persona e ferendone altre 13. #Mosca rivendica di aver abbattuto decine di droni di #Kiev - facebook.com Vai su Facebook
Zelensky: I russi pianificano altre due offensive in Ucraina | Papa: La Nato non ha cominciato nessuna guerra; Guerra Ucraina - Russia, le news di oggi. Vedova di Navalny: “I test lo dimostrano, fu avvelenato”; Guerra Ucraina Russia, Zelensky: Nostre truppe anche in regione russa di Belgorod.
Ucraina, Mosca: “Le nostre truppe avanzano su tutti i fronti” - Mentre sembra esserci uno stallo dal punto di vista diplomatico per una tregua tra Russia e Ucraina, sul campo Mosca rivendica ulteriori avanzamenti delle sue truppe nelle regioni ucraine. msn.com scrive
Attacco russo alle ferrovie. Mosca: "Nostre truppe avanzano su tutti i fronti" - Sikorski attacca Putin e i suoi “sogni imperiali”, mentre Mosca annuncia di aver abbattuto droni ucraini. Scrive msn.com