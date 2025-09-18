Ucraina Jeffrey Sachs | Macron ha ammesso che la Nato è responsabile del conflitto fra Kiev e il Cremlino fin dal 2014 - VIDEO

Ilgiornaleditalia.it | 18 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'economista rivela: “Macron mi disse già nel 2022 che la guerra è colpa della Nato”. Sachs accusa l’Occidente di voler prolungare il conflitto e propone neutralità per Kiev Il celebre economista americano Jeffrey Sachs ha rivelato in un'intervista che Emmanuel Macron, Capo di Stato francese,. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

