Ucciso nel piazzale della concessionaria | no dalla corte di assise alla scarcerazione del fratello

Agrigentonotizie.it | 18 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La corte di assise di Agrigento ha respinto la richiesta della difesa di concedere gli arresti domiciliari ad Angelo Di Falco, 40 anni, fratello del 37enne Roberto Di Falco ucciso il 28 febbraio dello scorso anno nel piazzale di una concessionaria al Villaggio Mosè. L’istanza del suo legale Santo. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: ucciso - piazzale

Ucciso nel piazzale della concessionaria: no dalla corte di assise alla scarcerazione del fratello; La sparatoria con un morto al villaggio Mosè, chiesti 3 rinvii a giudizio; La morte di Roberto Di Falco, i giudici: Ucciso dal concessionario ma è legittima difesa.

ucciso piazzale concessionaria noGricignano, auto in fiamme nel piazzale di una concessionaria: distrutte tre vetture - Nella notte, intorno alle ore 2, una squadra del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Caserta, proveniente dal distaccamento di Aversa, ... Riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Ucciso Piazzale Concessionaria No