Ucciso nel piazzale della concessionaria | no dalla corte di assise alla scarcerazione del fratello
La corte di assise di Agrigento ha respinto la richiesta della difesa di concedere gli arresti domiciliari ad Angelo Di Falco, 40 anni, fratello del 37enne Roberto Di Falco ucciso il 28 febbraio dello scorso anno nel piazzale di una concessionaria al Villaggio Mosè. L’istanza del suo legale Santo. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
