Uccisi 2 soldati Idf a valico giordano

22.12 Due soldati israeliani sono rimasti uccisi in un attacco al valico di Allenby, tra la Giordania e la Cisgiordania. Ad aggredirli è stato un camionista giordano, a colpi di pistola e coltellate, prima di essere ucciso a sua volta. Amman ha condannato l'attacco. Il governo israeliano ha sospeso l'ingresso degli aiuti umanitari per Gaza provenienti dalla Giordania.