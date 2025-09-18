Uccisi 2 soldati Idf a valico Giordania

22.12 Due soldati israeliani sono rimasti uccisi in un attacco al valico di Allenby, tra la Giordania e la Cisgiordania. Ad aggredirli è stato un camionista giordano, a colpi di pistola e coltellate, prima di essere ucciso a sua volta. Amman ha condannato l'attacco. Il governo israeliano ha sospeso l'ingresso degli aiuti umanitari per Gaza provenienti dalla Giordania. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

