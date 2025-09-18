Uccise ragazzo per rubargli le cuffie | attenuanti a Daniele Rezza per la sua immaturità

La giovane età dell’imputato e quindi la sua immaturità sono un’attenuante, non lo è il fatto di vivere a Rozzano. È quanto emerge dalle motivazioni della sentenza della corte d’Assise di Milano con cui il 20enne Daniele Rezza è stato condannato a 27 anni per aver accoltellato e ucciso Manuel Mastrapasqua con l’obiettivo di rapinarlo di un paio di cuffie da 14 euro. La “giovane età” di Rezza va dunque tenuta “in debita considerazione” come attenuante. “Il dato anagrafico”, si legge, “ non rileva in sé “, ma “ha trovato riflesso nell’immaturità dell’imputato”, che “ha agito in modo irruento e superficiale, sull’onda di una spinta adrenalinica o emotiva”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

