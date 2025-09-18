Uccise Mastrapasqua per rubargli le cuffie le motivazioni della sentenza di condanna per Rezza | Crescere a Rozzano non è un’attenuante l’età sì
Secondo i giudici della Corte d’Assise essere nato e cresciuto a Rozzano non può essere considerato un’attenuante. È quanto osservato nell’ambito del processo a Daniele Rezza, oggi 20enne, accusato dell’ omicidio di Manuel Mastrapasqua l’11 ottobre 2024 a seguito di una colluttazione per sottrargli delle cuffiette dal valore di 14 euro. Il ragazzo è stato condannato a 27 anni di carcere, con l’attenuante delle giovane età, ma non del luogo in cui è cresciuto. La decisione della Corte d’Assise, che ha propenso per una condanna più dura rispetta a quella proposta dalla procura, ha tenuto conto dell’aggravante dei futili motivi e della minorata difesa. 🔗 Leggi su Open.online
