Uccise Manuel Mastrapasqua per le cuffiette perché Rezza è stato condannato a 27 anni | ‘L’età attenua’

Una sentenza che fa discutere. Il Tribunale di Milano ha depositato le motivazioni della sentenza che condanna a 27 anni di carcere Daniele Rezza, oggi 20enne, per l’ omicidio di Manuel Mastrapasqua, avvenuto l’11 ottobre 2024 a Rozzano. Un delitto feroce per la sua sproporzione: una vita spezzata per un paio di cuffiette dal valore di 14 euro. Nelle 70 pagine depositate dalla presidente della Corte, Antonella Bertoja, emerge un quadro complesso: da un lato l’immaturità dell’imputato, riconosciuta come attenuante; dall’altro, il rifiuto di attribuire al contesto territoriale un ruolo determinante nella misura della pena. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Uccise Manuel Mastrapasqua per le cuffiette, perché Rezza è stato condannato a 27 anni: ‘L’età attenua’

In questa notizia si parla di: uccise - manuel

Accoltellò e uccise Manuel Mastrapasqua per le cuffiette, chiesti 20 anni per Daniela Rezza

Manuel Mastrapasqua, condannato a 27 anni Daniele Rezza, uccise il 31enne con un coltellata per rubare le cuffiette l'11 ottobre scorso

27 anni di carcere a Daniele Rezza. Uccise Manuel per un paio di cuffiette

Daniele Rezza condannato a 27 anni per l'omicidio di #manuel mastrapasqua, i giudici: «L'età è un'attenuante, era immaturo» - X Vai su X

Manuel Trindade è stato incornato durante una corrida a Lisbona. Uno spettatore 73enne è morto dopo aver assistito alla scena - facebook.com Vai su Facebook

Daniele Rezza ha ucciso Manuel Mastrapasqua per delle cuffiette, l'età è un'attenuante: Immaturo; “Vivere a Rozzano non è un'attenuante per un omicidio”. I 20 anni senza aggravanti per “ragioni geografiche” chiesti dalla pm per Daniele Rezza e la sconfessione dei giudici d’Assise; Daniele Rezza condannato per l'omicidio di Manuel Mastrapasqua: Il quartiere dove si cresce non è attenuante.

“Vivere a Rozzano non è un'attenuante per un omicidio”. I 20 anni senza aggravanti per “ragioni geografiche” chiesti dalla pm per Daniele Rezza e la sconfessione dei ... - Manuel Mastrapasqua ucciso con una coltellata l’ottobre scorso per un paio di cuffiette: le motivazioni della richiesta di condanna e i 27 anni di carcere alla fine inflitti. Da ilgiorno.it

Omicidio Mastrapasqua, le motivazioni: “Essere nato a Rozzano non è attenuante, l’età sì” - Daniele Rezza è stato condannato a 27 anni per aver ucciso a coltellate il giovane che tornava dal lavoro per rubargli un paio di cuffie ... milano.repubblica.it scrive