Uccise il compagno Marco Magagna a Bovisio | Stella Boggio le lacrime e l’abbraccio alla madre in tribunale

Bovisio Masciago (Monza e Brianza), 18 settembre 2025 – Appena è finita l’udienza è uscita dall’aula ed è corsa ad abbracciare la madre, che l’attendeva in corridoio insieme al padre, scoppiando in lacrime. Così ha sciolto la tensione per il primo atto del processo davanti alla Corte di Assise di Monza Stella Ovidia Boggio, la 33enne interior designer in una catena di negozi di prodotti per l’arredo e madre di un bambino di 9 anni che la notte de l 6 gennaio scorso ha ucciso con un’unica coltellata al cuore il compagno 38enne Marco Magagna, impiegato di Arese, dopo l’ennesimo litigio nella mansarda a Bovisio Masciago dove viveva e dove Marco, a dire della donna, aveva intenzione di trasferirsi per una convivenza stabile. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Uccise il compagno Marco Magagna a Bovisio: Stella Boggio, le lacrime e l’abbraccio alla madre in tribunale

In questa notizia si parla di: uccise - compagno

Bovisio Masciago, uccise il compagno con una coltellata: Stella Boggio va a processo

Stella Boggio a processo: uccise il compagno Marco Magagna con una coltellata al cuore durante una lite

Uccise il compagno simulando la morte per cause naturali: dopo due anni di indagini arrestata 63enne

Quattordici anni di reclusione per aver brutalmente ucciso il suo compagno di cella, provocandogli fratture letali al volto e alla testa con uno sgabello di legno e le gambe di un tavolo divelte, mentre questo era sdraiato a letto, inerme - facebook.com Vai su Facebook

Uccise il compagno con una coltellata, alla sbarra Stella Boggio: no all'abbreviato, rischia l'ergastolo; Marco Magagna ucciso con una coltellata al cuore: via al processo contro la compagna Stella Boggio; Omicidio di Bovisio Masciago, inizia il processo per Stella Boggio per la morte del compagno: cos'è successo in aula.

Uccise il compagno Marco Magagna a Bovisio: Stella Boggio, le lacrime e l’abbraccio alla madre in tribunale - Capelli biondi sciolti, occhiali su un viso acqua e sapone e tailleur a pantaloni nero con le scarpe da ginnastica, la donna, che si trova agli arresti domiciliari, rischia l’ergastolo perché è ... ilgiorno.it scrive

Omicidio Marco Magagna, è iniziato il processo a Stella Boggio - È iniziato oggi davanti alla Corte d’Assise di Monza il processo a Stella Boggio, 33 anni, di Limbiate, accusata di omicidio volontario aggravato per aver ... ilnotiziario.net scrive