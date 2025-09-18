Uccidersi a 14 anni | a volte il bullismo non lo vogliamo vedere

Today.it | 18 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Paolo, un ragazzo di 14 anni del Lazio, si è tolto la vita nella sua camera da letto il giorno prima dell’inizio dell’anno scolastico. Secondo i genitori, il giovane sarebbe stato costantemente vittima di bullismo e gli insegnanti non avrebbero fatto nulla per aiutarlo. Disperazione che non. 🔗 Leggi su Today.it

