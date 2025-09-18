US Avellino intervento chirurgico per Tutino

Today.it | 18 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’U.S. Avellino 1912 rende noto che, nella giornata di martedì, il calciatore Gennaro Tutino si è sottoposto ad intervento chirurgico in artroscopia alla caviglia sinistra. L’operazione è perfettamente riuscita con il calciatore che ieri è stato dimesso da Villa Stuart con indicazioni riguardanti. 🔗 Leggi su Today.it

