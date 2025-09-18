Twilight l' autrice dei romanzi non ha mai approvato la scelta di Bella | Io sono team lupi mannari

Stephenie Meyer ha svelato che, a differenza della protagonista della sua saga sui vampiri, avrebbe fatto la scelta opposta perché sta dalla parte dei lupi mannari In un'intervista rilasciata durante la celebrazione del ventesimo anniversario di Twilight al programma Good Morning America, l'autrice Stephenie Meyer ha ammesso che probabilmente non avrebbe perso la testa per Edward Cullen, il vampiro che diventa l'amore di Bella Swan nei suoi celebri romanzi. Meyer ha spiegato che, pur vedendo alcuni parallelismi tra sé e Bella - entrambe riservate, introverse, amanti della lettura - le differenze caratteriali sono sostanziali. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

