Twilight l' autrice dei romanzi non ha mai approvato la scelta di Bella | Io sono team lupi mannari
Stephenie Meyer ha svelato che, a differenza della protagonista della sua saga sui vampiri, avrebbe fatto la scelta opposta perché sta dalla parte dei lupi mannari In un'intervista rilasciata durante la celebrazione del ventesimo anniversario di Twilight al programma Good Morning America, l'autrice Stephenie Meyer ha ammesso che probabilmente non avrebbe perso la testa per Edward Cullen, il vampiro che diventa l'amore di Bella Swan nei suoi celebri romanzi. Meyer ha spiegato che, pur vedendo alcuni parallelismi tra sé e Bella - entrambe riservate, introverse, amanti della lettura - le differenze caratteriali sono sostanziali. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
In questa notizia si parla di: twilight - autrice
Giovedì 11 settembre l'Euganea Film Festival a villa Draghi di Montegrotto Terme! Alle ore 18:30 un'escursione sul monte Alto e alle ore 21:00 proiezioni e incontro con la giornalista e autrice Sabrina Giannini. Visit Montegrotto, Terme dal 1000 a.C. - facebook.com Vai su Facebook
Twilight, l'autrice dei romanzi non ha mai approvato la scelta di Bella: Io sono team lupi mannari; Io e i vampiri di Twilight: intervista a Stephenie Meyer; Stephenie Meyer, i libri da leggere assolutamente.
Addio a L.J. Smith, autrice di romanzi sui vampiri - Lisa Jane Smith, l'autrice di romanzi fantasy per adolescenti pubblicati col nome di L. Come scrive ansa.it
Twilight festeggia 20 anni di pubblicazione. La storia letteraria della saga e le iniziative per l'anniversario - Venti anni fa usciva nelle librerie americane Twilight, primo libro della omonima tetralogia fantasy tra le saghe letterarie più fortunate del ventunesimo secolo. Si legge su corrieredellumbria.it