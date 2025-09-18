Personaggi TV. Era una domenica come tante, finita con una serata al cinema. Poi il rientro verso casa, lungo la 134 Freeway di Los Angeles. Ma il viaggio di Brad Everett Young si è interrotto bruscamente, trasformandosi in tragedia. L’artista e attore, conosciuto in tutto il mondo per i suoi scatti alle star di Hollywood, è rimasto vittima di un incidente stradale mortale. La sua auto è stata centrata da un veicolo che viaggiava contromano: l’impatto è stato devastante, senza possibilità di scampo. Young è morto sul colpo a soli 46 anni, lasciando sgomento l’intero mondo dello spettacolo. Leggi anche: Shock in ospedale, il famoso della Tv da in escandescenza e poi tenta la fuga Leggi anche: Colpo di scena in tv, il famoso conduttore lascia dopo 21 anni Il fotografo delle star. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - Tv in lutto, l’attore della famosa serie morto in un incidente: schianto contromano