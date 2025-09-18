Tuttosport – Tudor e il turnover per Verona-Juve tra Vlahovic Zhegrova e Yildiz

2025-09-18 19:16:00 Non lascia di certo indifferenti l’ultima news di TS: Tudor tra conferenza e. passato. Domani, intanto, giornata di conferenza stampa della vigilia per Tudor, che presenterà il match contro l’Hellas alle ore 14. L’obiettivo quello di vincere e mantenere la vetta della classifica a punteggio pieno, in attesa poi dei risultato del Napoli (unica squadra a parimerito con i bianconeri fino ad ora) che giocherà lunedì sera al Maradona contro il Pisa. Quella di sabato per il tecnico juventino sarà una sfida contro il suo passato. Tudor ha infatti allenato il Verona nella stagione 202122: chiamato il 14 settembre 2021 per sostituire Di Francesco, si rende protagonista di una cavalcata incredibile. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

