Tuttosport – il dettaglio di Tudor e la mano tesa

2025-09-18 08:37:00 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrale l’ultima notizia di calciomercato di TS: Che Dusan Vlahovic potesse fare la differenza, in fondo, lo si era visto dagli occhi, dallo sguardo con il quale aveva fatto il suo ingresso in campo. Affamato. Affilato. Attento al dettaglio richiesto da Tudor, a non perdere la testa in un momento generale di follia. Il più lucido nell’andare dentro, il più protettivo verso chi si sentiva legittimamente spaesato dal colpo da ko – o quasi – inferto dal Borussia Dortmund alla Juventus. Sembrava persa, la Signora. E invece si è ritrovata, tornando a fare i passi giusti verso una direzione a tratti completamente inattesa, quella della rimonta. 🔗 Leggi su Justcalcio.com © Justcalcio.com - Tuttosport – il dettaglio di Tudor e la mano tesa

Vlahovic-Juve, cosa succede con il rinnovo: il dettaglio di Tudor e la mano tesa - La differenza la stanno facendo lo stato di forma e la voglia di Dusan, che ora ha capito come mettere da parte l'orgoglio e non solo ...

