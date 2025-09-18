Tutto quello che resta di te un film sul dramma palestinese | un inno al potere di restare umani per le scuole di tutta Italia
Scarica il dossier didattico Esce il 18 settembre Tutto quello che resta di te della regista e attrice palestinese-americana Cherien Dabis, candidato dalla Giordania agli Oscar 2026. Una famiglia, tre generazioni. Un atto d’amore tra le ferite della Palestina. Un film emozionante e potente che invita tutti a ripercorrere la Storia e a interrogarsi su . L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Tutto quello che resta di te: recensione del film di Cherien Dabis - La recensione di Tutto quello che resta di te (2025), il film di Cherien Dabis su una famiglia palestinese e tre generazioni di ingiustizia ... Lo riporta cinematographe.it
Tutto quello che resta di te: la storia della Palestina in un film che parla di famiglia - Il film di Cherien Dabis mostra il dramma di una famiglia che è un monito a restare umani. Come scrive artribune.com