Ultimissimi giorni per le iscrizioni a ‘Ruote nella Storia’, evento organizzato da ACI Storico con ACI di Bergamo, in programma domenica prossima, 21 settembre. La data di nascita all’anagrafe delle auto storiche ammesse a questa uscita è compresa tra i 20 e i 29 anni (non sono ammesse vetture con targa-prova e da competizione). Significativo lo slogan di ACI Storico: ‘ Il futuro dallo stile antico’. Già più di 30 gli iscritti. Meta scelta per la quinta edizione è Clusone. Sale l’attesa nell’ambiente dei protagonisti, degli appassionati, ma anche nel pubblico che ogni anno fa da cornice ai lati delle strade, nei paesi di volta in volta attraversati. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

© Bergamonews.it - Tutto pronto per il quinto raduno di ‘Ruote nella Storia’