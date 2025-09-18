Tutto pronto nel fine settimana per l' Ironman chiudono l' E45 e la Secante | tutti gli orari

18 set 2025

Da oggi, giovedì 18, a domenica 21 settembre torna a Cervia un lungo fine settimana dedicato allo sport, con il circuito americano di triathlon più noto al mondo. Primo appuntamento in calendario è la tradizionale Parata delle Nazioni. L’evento clou tuttavia è in programma per sabato 20 settembre. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

