Tutto pronto a Cisterna per AgriLazio Expo | 113 espositori 38 cantine e 14 aziende florovivaistiche
È stata presentata a Cisterna di Latina, presso l’Area Mercato di via delle Province, la prima edizione di Agrilazio Expo, in programma dal 19 al 21 settembre 2025.Saranno 113 gli espositori, 38 cantine e 14 aziende florovivaistiche. Il programma prevede convegni scientifici con ospiti nazionali. 🔗 Leggi su Latinatoday.it
Tutto pronto a Cisterna per AgriLazio Expo: 113 espositori, 38 cantine e 14 aziende florovivaistiche - È stata presentata a Cisterna di Latina, presso l’Area Mercato di via delle Province, la prima edizione di Agrilazio Expo, in programma dal 19 al 21 settembre 2025. Segnala latinatoday.it
