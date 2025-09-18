Tutto esaurito alla grande cena di Boorea a favore di Isrec

La cooperativa Infrangibile ha ospitato nei giorni scorsi la Grande Cena, promossa da Boorea e Legacoop Emilia Ovest, e patrocinata dal Comune e dalla Provincia di Piacenza. Giunto quest'anno alla sesta edizione piacentina, l'evento ha chiuso il tour 2025 che ha coinvolto, come ormai da.

