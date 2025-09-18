' Tutti insieme sulle Mura' una camminata di sensibilizzazione sulla malattia di Alzheimer
Un messaggio di sostegno ai pazienti e ai caregiver delle persone alle prese con la malattia di Alzheimer. Per il terzo anno consecutivo, le Mura estensi faranno da palestra a cielo aperto, domenica 21 settembre, per una camminata non competitiva. 'Tutti insieme sulle Mura' è l'iniziativa con. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it
In questa notizia si parla di: tutti - insieme
L’ACCESS DI CANALE 5: STRISCIA LA NOTIZIA, LA RUOTA DELLA FORTUNA O TUTTI INSIEME?
“È stupendo”: Mara Venier, avete mai visto il nipote? Lo scatto insieme conquista tutti
Anna Tatangelo incinta, il fratello della cantante conferma che il padre del bambino è Giacomo Buttaroni: «Stanno insieme da alcuni mesi, siamo tutti molto felici»
'Tutti insieme sulle Mura', una camminata di sensibilizzazione sulla malattia di Alzheimer; Ferrara cammina contro l’Alzheimer: terza edizione sulle Mura estensi; In cammino sulle mura, per scoprire i corretti stili di vita.
A Ferrara una camminata "Tutti insieme sulle Mura" per accrescere la sensibilità verso la malattia di Alzheimer - Nel mese mondiale dell'Alzheimer, settembre, Ferrara lancia un messaggio di sostegno ai pazienti e ai caregiver delle persone alle prese con la malattia. Da cronacacomune.it
Presentazione dell'iniziativa "Tutti insieme sulle Mura" - Giovedì 18 settembre 2025 alle 10 nella Sala degli Arazzi della residenza municipale, si terrà la conferenza stampa di presentazione dell'iniziativa "Tutti insieme sulle Mura", che avrà luogo domenica ... Si legge su cronacacomune.it