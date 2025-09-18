' Tutti insieme sulle Mura' una camminata di sensibilizzazione sulla malattia di Alzheimer

Un messaggio di sostegno ai pazienti e ai caregiver delle persone alle prese con la malattia di Alzheimer. Per il terzo anno consecutivo, le Mura estensi faranno da palestra a cielo aperto, domenica 21 settembre, per una camminata non competitiva. 'Tutti insieme sulle Mura' è l'iniziativa con. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it