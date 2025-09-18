tutti in sala con gianfranco rosi tom hiddleston julia ducournau e la palestina di cherien dabis

Originariamente novella di Stephen King all’interno di una raccolta, The Life of Chuck si presenta in tre atti, presentati dal terzo. In questa distopia che al suo inizio vede il mondo terminare, l’unico inspiegabile barlume sembra questo Charles, o più confidenzialmente Chuck, ritratto in ogni cartello pubblicitario. È solo un comune contabile ma si rivelerà punto catartico della fine del mondo. La regia tecnica di Mike Flanagan si agganciava bene a serie horror come Casa Usher, ma già scricchiolava con il Doctor Sleep, seguito infelice di Shining, e con il Chuck (tutti di King peraltro), racconto denso di mistero ed empatia, ora plana a valle perché sembra priva di quei sentimenti che invece vorrebbero toccare la voce narrante e alcune scene poetiche. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

