Tutti gli interessi che girano intorno a San Siro

Sulla vendita del Meazza sembra esserci un accordo. La notizia è di ieri., ma la questione stadio va avanti da tantissimo tempo tra confronti, proposte e controproposte, delibere e resistenze. La puntata di oggi è dedicata a San Siro e a tutti gli interessi che si muovono intorno al vecchio. 🔗 Leggi su Milanotoday.it