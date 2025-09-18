' Tutti dal Principe' | nuovo evento al tumulo etrusco curato dall' associazione Il Mosaico

Ghiotta occasione per scoprire uno dei più antichi monumenti pisani: l’apertura straordinaria del tumulo etrusco organizzata domenica 21 settembre dallassociazione culturale Il Mosaico, in occasione delle Giornate Europee del Patrimonio. Il programma prevede due visite guidate (alle ore 11 e. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

'Tutti dal Principe': nuovo evento al tumulo etrusco curato dall'associazione Il Mosaico - Domenica 21 settembre il sito archeologico ospiterà un concerto: ingresso libero e incassi interamente devoluti alla Caritas Ghiotta occasione per scoprire uno dei più antichi monumenti pisani: l'aper ...

