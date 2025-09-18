Tutti contro Katia Ricciarelli famosa conduttrice la abbandona | Baudo aveva rapporti con chi voleva averli

L’assenza di Katia Ricciarelli dalla prima puntata della nuova stagione di Domenica In non è passata inosservata, soprattutto alla luce delle recenti dichiarazioni di Mara Venier. La conduttrice, che si prepara a tornare in onda con lo storico contenitore Rai, ha deciso di escludere la soprano dal tributo a Pippo Baudo, alimentando un acceso dibattito. Dietro questa scelta non c’è solo una questione di scaletta, ma anche il disappunto di Venier per alcune affermazioni pubbliche di Ricciarelli, ritenute inappropriate in un momento così delicato. Il riferimento è soprattutto a quanto la cantante lirica ha detto sul rapporto tra Baudo e la sua storica compagna Dina Minna. 🔗 Leggi su Donnapop.it © Donnapop.it - Tutti contro Katia Ricciarelli, famosa conduttrice la abbandona: «Baudo aveva rapporti con chi voleva averli»

