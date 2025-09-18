Tutte le morti spiegate di Demon Slayer | Kimetsu no Yaiba – Il Castello dell’Infinito

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Il Castello dell’Infinito è uscito il 17 settembre. I fan attendevano con impazienza il prossimo capitolo della saga e gli ultimi passi di Tanjiro nel suo viaggio per sconfiggere Muzan. Il film ha battuto diversi record in Giappone dalla sua uscita e i fan all’estero hanno elogiato l’azione e le immagini di Infinity Castle. La posta in gioco non è mai stata così alta, poiché la storia mira a spingere sia i Demon Slayer che i loro nemici al limite. Il pubblico può aspettarsi momenti di vittoria, strazio e intensa tensione nelle battaglie imminenti. 🔗 Leggi su Cinefilos.it