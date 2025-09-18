Tutela dei Monti Tifatini | una lettera sul tavolo dell' assessore regionale all' Ambiente
La salvaguardia dei Monti Tifatini e del territorio paesaggistico casertano all'attenzione dell'assessore regionale all'Ambiente. Il presidente del consiglio regionale della Campania Gennaro Oliviero, accogliendo le preoccupazioni di cittadini e comitati, ha indirizzato una nota all’assessore. 🔗 Leggi su Casertanews.it
Tutela dell'ambiente, le iniziative promosse dal Parco regionale dei Monti Picentini
Grande partecipazione alla Giornata Ecologica promossa dal Parco dei Monti Picentini: bambini e volontari insieme per la tutela dell'ambiente. L'iniziativa sarà resa un appuntamento annuale nel segno dell'Agenda 2030.
