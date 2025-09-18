Turiste perdono 800 euro con la truffa delle tre campanelle
Una turista ha perso 600 euro con la truffa delle "tre campanelle". La donna, disperata, ha denunciato la storia ai carabinieri, che hanno individuato i tre presunti responsabili del raggiro.Turista perde 600 euro con la truffa delle tre campanelleI fatti sono accaduti il 17 settembre, con la. 🔗 Leggi su Romatoday.it
In questa notizia si parla di: turiste - perdono
Telesveva. . +++TELESVEVANOTIZIE: SANGUE SULLE STRADE PUGLIESI, IN DUE INCIDENTI PERDONO LA VITA EX DG DELLA ASL DI BARI E 24ENNE DI MARGHERITA DI SAVOIA – TRINITAPOLI, INCENDIO IN UN APPARTAMENTO: EVACUATE 6 FA - facebook.com Vai su Facebook
Cala Biriola, due turisti si perdono sul sentiero: salvati dai vigili del fuoco - X Vai su X
Turiste perdono 800 euro con la truffa delle tre campanelle; Prezzi esplosi per Robbie Williams, ancora polemica per le tariffe di alcuni alberghi; Turista americana smarrisce il borsello con 800 euro: ritrovato e riconsegnato dai carabinieri.
Turista polacco dimentica lo zaino con 800 euro su un bus, la polizia lo recupera - Sempre nel pomeriggio di mercoledì, un turista polacco si è accorto di aver dimenticato il suo zaino su un pullman. Secondo ecodibergamo.it
Turista dimentica sul bus lo zaino con 800 euro, recuperato dalla polizia - Quando ha visto passare una volante della Polizia di Stato in viale Papa Giovanni, l’ha fermata senza pensarci troppo. Come scrive bergamonews.it