Turista cinese rapinato in un hotel del lungomare arrestati altri due complici

La Squadra Mobile di Napoli ha arrestato due uomini ritenuti parte della banda che il 9 agosto ha rapinato un imprenditore cinese in un hotel del lungomare napoletano. Alla vittima, commerciante di auto di lusso, fu sottratto un orologio Patek Philippe da circa 100mila euro e, durante l’azione. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
Isola di caldo estremo a Milano: turista cinese sviene sul Duomo e viene calata dalla terrazza
Intervento del soccorso alpino e della guardia di finanza per soccorrere una turista cinese di 47 anni che si è infortunata durante un'escursione - facebook.com Vai su Facebook
