Turista atterrato a Orio scompare nel nulla | la disperazione della sorella
È atterrato all’aeroporto di Orio al Serio per una breve vacanza, ma sono passati 10 giorni dall’ultimo contatto con la sua famiglia. Non si hanno più notizie di Bartosz Slowinski, 27enne di nazionalità polacca residente in Irlanda. Il giovane è arrivato nello scalo bergamasco lunedì 8 settembre a bordo di un volo proveniente dall’isola. “Mi ha chiamata la sera, appena atterrato, dicendomi che era tutto a posto – spiega la sorella Patrycja -. Da martedì scorso però il suo telefono risulta spento e tutti i social non sono più aggiornati”. Originario di Drobin, nel Voivodato della Masovia in Polonia, Bartosz da 8 anni vive e lavora a Sligo. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
