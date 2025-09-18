Turismo la Regione | Arrivi in aumento in particolare gli stranieri

Regione Liguria ha diffuso alcuni elaborati dall'Osservatorio Turistico Regionale. Secondo i numeri forniti, relativi ai primi sette mesi del 2025, si registra una crescita degli arrivi (+2,83%) e un aumento in termini di presenze dello 0,6% rispetto allo stesso periodo del 2024. Vacanza in. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

In questa notizia si parla di: turismo - regione

Turismo in Puglia: la provincia di Foggia cresce, ma vola meno che in altre parti della regione

Dalla Regione contributi a fondo perduto a chi investe nel turismo: come presentare la domanda

La regione è uno spettacolo. Prima per l’offerta culturale. Cinema, musica, turismo e sport trainano la crescita

Intervista a Paolo Giuntarelli - Direttore Turismo, Cinema, Audiovisivo e Sport della Regione Lazio Regione Lazio - facebook.com Vai su Facebook

Turismo, la Regione: Arrivi in aumento, in particolare gli stranieri; Turismo. Il Veneto supera i 73 milioni di presenze nel 2024 con una crescita degli arrivi internazionali; Numeri ancora in crescita per il turismo in Piemonte.

Turismo: arrivi in crescita, +2,83% nei primi sette mesi del 2025. Boom di stranieri - Dall'ufficio stampa di Regione Liguria La Liguria si conferma meta turistica sempre più gettonata anno dopo anno. Riporta levantenews.it

Estate 2025, l’Italia registra numeri positivi: quanti turisti sono arrivati nel Bel Paese e quali sono stati i trend - La ministra Santanchè: «Segnale dell’efficacia delle politiche di destagionalizzazione» ... Come scrive msn.com