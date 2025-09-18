Turismo Airbnb promuoverà i siti Unesco del Veneto rurale

Roma, 18 set. (AdnkronosLabitalia) - Dopo il successo dello scorso anno nella promozione delle Colline del Prosecco come modello di turismo responsabile, Airbnb amplia il proprio impegno per far sì che i benefici del settore dei viaggi vadano oltre le destinazioni tradizionali. La piattaforma ha annunciato di voler rafforzare il sostegno all'iniziativa Unesco World Heritage Volunteers in diversi siti Patrimonio dell'Umanità in Veneto, situati in aree extra urbane - dove il turismo Airbnb cresce a doppia cifra - tra cui le leggendarie Dolomiti, dove il campione del mondo di arrampicata Stefano Ghisolfi ha debuttato con un'esclusiva Esperienza Airbnb sulle Cinque Torri. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Turismo, Airbnb promuoverà i siti Unesco del Veneto rurale

In questa notizia si parla di: turismo - airbnb

Bari "La Ripartenza 25". Matteo Sarzana (Country Manager Airbnb Italia e Sud Europa): "Su turismo segnali decisamente positivi"

Turismo, impatto economico di Airbnb in Italia sfiora i 20 mld nel 2024

Airbnb e il turismo in Italia: nel 2024 impatto economico vicino ai 20 miliardi di euro

La Calabria protagonista dell’enoturismo sostenibile - Coldiretti, Campagna Amica e Airbnb insieme per promuovere le aree rurali: nasce il progetto Wine Routes Calabria, un percorso che porta viaggiatori e amanti del vino alla scoperta dei nostri vigneti, - facebook.com Vai su Facebook

Turismo, Airbnb promuoverà i siti Unesco del Veneto rurale - Dopo il successo dello scorso anno nella promozione delle Colline del Prosecco come modello di turismo responsabile, Airbnb amplia il proprio impegno per far sì che i benefici del settore dei viaggi v ... adnkronos.com scrive

Il turismo diffuso con Airbnb e il ruolo del patrimonio storico - Dopo due anni terribili (neanche terrorismo e Torri gemelle avevano potuto tanto), per il turismo in Italia la pandemia sembra ormai alle spalle. Come scrive ansa.it