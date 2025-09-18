Turismo accessibile percorsi incrociati in Irpinia e Sannio



Tempo di lettura: 3 minuti “ L’accessibilità è una delle finalità prioritarie del turismo, è il principio cardine del sistema turistico regionale come paradigma di sviluppo territoriale della destinazione turistica. Il partenariato pubblico-privato è un aspetto determinante che, attraverso il progetto DAMA, ci potrà consentire di raggiungere obiettivi importanti per un modello turistico diverso che non è solo modello di massimizzazione di profitto, ma di un progetto che metta al centro la persona ”.   Queste le parole di Felice Casucci, assessore al Turismo della Regione Campania, durante l’incontro sul tema “Turismo accessibile e aree interne” che si è tenuto oggi in Sala de Sanctis nella sede regionale di Palazzo Santa Lucia. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

Turismo accessibile, percorsi incrociati in Irpinia e Sannio.

