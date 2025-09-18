Turetta aggredito in carcere Gino Cecchettin | Violenza non è la risposta

Filippo Turetta, colpevole dell’uccisione di Giulia Cecchettin, è stato aggredito da un altro detenuto nel carcere di Verona. “La violenza non è la risposta”, ha commentato il padre di Giulia, Gino Cecchettin. Servizio di Federica Margaritora TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Turetta aggredito in carcere. Gino Cecchettin: “Violenza non è la risposta”

