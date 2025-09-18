Turetta aggredito in carcere da un detenuto 55enne La lezione di Gino Cecchettin | La violenza non è la risposta
Silenzio e profilo basso non sempre sono sufficienti in carcere per evitare scontri, conflitti e, come accaduto a Filippo Turetta, violenti attacchi. Il giovane omicida di Giulia Cecchettin, condannato in primo grado all’ergastolo per l’assassinio dell’ex fidanzata, torna alla ribalta della cronaca con un nuovo, inquietante capitolo: l’aggressione subìta all’interno del carcere di Montorio, a Verona. Turetta aggredito in carcere. La notizia, riportata dal quotidiano L’Arena, e confermata da fonti all’ Adnkronos, svela che il giovane è stato colpito da un altro detenuto, un uomo di 55 anni in carcere per omicidio e tentato omicidio, lo scorso agosto (anche se la notizia è trapelata solo ora). 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
In questa notizia si parla di: turetta - aggredito
Verona, Filippo Turetta aggredito in carcere: colpito con un pugno da un altro detenuto
Giulia Cecchettin, Filippo Turetta aggredito in carcere a Verona
Filippo Turetta aggredito in carcere a Verona
Filippo Turetta, il giovane condannato all'ergastolo in primo grado per l'uccisione di Giulia Cecchettin, sarebbe stato aggredito nel carcere veronese di Montorio da un altro detenuto, di 55 anni, che lo avrebbe colpito con un pugno. Lo rivela oggi il quotidiano L - facebook.com Vai su Facebook
"Non mi fa sentire felice il fatto che #Turetta sia stato aggredito", commenta il papà di #GiuliaCecchettin, Gino. "Non penso che la violenza sia la risposta ed è il messaggio che vorrei dare. I sentimenti che portano a questo sono sbagliati e da condannare". - X Vai su X
Filippo Turetta aggredito in cella, colpito da un altro detenuto a pugni; Filippo Turetta aggredito in carcere a Verona; Filippo Turetta picchiato in carcere a Verona.
Filippo Turetta è stato aggredito in carcere - Filippo Turetta è stato picchiato in carcere, l'assassino di Giulia Cecchettin è stato aggredito da un altro detenuto di 55 anni ... Da gazzetta.it
Filippo Turetta aggredito in carcere a Verona. Gino Cecchettin: 'La violenza non è la risposta' - Filippo Turetta, il giovane condannato all'ergastolo in primo grado per l'uccisione di Giulia Cecchettin, sarebbe stato aggredito nel carcere veronese di Montorio da un altro detenuto, di 55 anni, che ... Scrive ansa.it