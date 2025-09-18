Silenzio e profilo basso non sempre sono sufficienti in carcere per evitare scontri, conflitti e, come accaduto a Filippo Turetta, violenti attacchi. Il giovane omicida di Giulia Cecchettin, condannato in primo grado all’ergastolo per l’assassinio dell’ex fidanzata, torna alla ribalta della cronaca con un nuovo, inquietante capitolo: l’aggressione subìta all’interno del carcere di Montorio, a Verona. Turetta aggredito in carcere. La notizia, riportata dal quotidiano L’Arena, e confermata da fonti all’ Adnkronos, svela che il giovane è stato colpito da un altro detenuto, un uomo di 55 anni in carcere per omicidio e tentato omicidio, lo scorso agosto (anche se la notizia è trapelata solo ora). 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Turetta aggredito in carcere da un detenuto 55enne. La lezione di Gino Cecchettin: “La violenza non è la risposta”