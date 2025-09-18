Tunnel del Brennero così l' Europa si prepara alle crisi e alle guerre future
Roma, 18 settembre 2025 – Un tempo le Alpi servivano a tenere separati i nemici europei. Ma con gli ex avversari diventati alleati, le montagne rappresentano ora un ostacolo alla mobilità militare, un ostacolo che la Galleria di base del Brennero si propone di superare. Oggi si celebra una tappa fondamentale del progetto. È stato infatti abbattuto l’ultimo diaframma della galleria di base del Brennero, segnando un passaggio decisivo nella costruzione del più lungo collegamento ferroviario sotterraneo al mondo. Le aziende principali coinvolte nella costruzione del Tunnel del Brennero includono Webuild (precedentemente Salini-Impregilo), Implenia, Strabag AG, Strabag S. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
