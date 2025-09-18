Tunnel Brennero giù l' ultimo diaframma

21.15 Abbattuto l'ultimo diaframma del cunicolo esplorativo per il tunnel del Brennero. Si tratta del primo collegamento sotterraneo tra Italia ed Austria Una volta terminata, sarà la galleria ferroviaria più lunga al mondo: 65 km. La premier Meloni alla cerimonia: "Questo è un progetto monumentale. Oggi compiamo insieme un passo decisivo per la realizzazione di una delle opere infrastrutturali più grandi di tutto il continente, è una giornata storica" anche per la Ue. Sarà "snodo centrale". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Questo è il momento in cui viene abbattuto l'ultimo diaframma del cunicolo esplorativo per il tunnel ferroviario del Brennero. Si tratta del primo collegamento sotterraneo tra Italia ed Austria. Una volta terminata sarà la galleria ferroviaria più lunga al mondo con

