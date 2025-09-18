Tunnel Brennero aperto collegamento Austria-Italia

Tg24.sky.it | 18 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 18 settembre i lavori hanno aperto il collegamento sotterraneo del Brennero tra Austria e Italia, destinato a diventare la più lunga galleria ferroviaria del mondo. Alla cerimonia erano presenti Giorgia Meloni e il cancelliere austriaco Christian Stoker. L’opera, attesa per il 2032, costerà 8,5 miliardi di euro, oltre i preventivi. Il tunnel ridurrà i tempi di viaggio tra Fortezza e Innsbruck a meno di 25 minuti. Ogni anno oltre 2,5 milioni di camion e 50 milioni di tonnellate di merci attraversano il Brennero. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it

tunnel brennero aperto collegamento austria italia

© Tg24.sky.it - Tunnel Brennero, aperto collegamento Austria-Italia

In questa notizia si parla di: tunnel - brennero

Il Tunnel del Brennero avrà nuovamente fondi Cef dall'Europa

Tunnel Brennero, 'accesso in Baviera collo di bottiglia'

Tunnel del Brennero, così l'Europa si prepara alle crisi e alle guerre future

Tunnel Brennero, aperto collegamento Austria-Italia; Tunnel del Brennero, giù il diaframma: ecco come sarà il nuovo collegamento ferroviario tra Italia e Austria; Tunnel Brennero: per la prima volta collegamento sotterraneo tra Italia e Austria.

tunnel brennero aperto collegamentoTunnel del Brennero, abbattuto l’ultimo diaframma della galleria. Meloni «rivoluzionerà il trasporto fra Italia e Austria» - Meloni «rivoluzionerà il trasporto fra Italia e Austria» ... Si legge su italiaoggi.it

tunnel brennero aperto collegamento"Un'opera monumentale e uno snodo centrale per tutta l'Europa": la premier Giorgia Meloni al tunnel del Brennero - Erano presenti anche la premier Giorgia Meloni e il Ministro Matteo Salvini oggi al Plessi Museum, al confine del Brennero, per la cerimonia di abbattimento transfrontaliero del diaframma de ... ildolomiti.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Tunnel Brennero Aperto Collegamento