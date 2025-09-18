Tunnel Brennero abbattuto ultimo diaframma della galleria Meloni | Opera monumentale

Un passo significativo nell’ambito delle infrastrutture che riguardano il nostro Paese, ma non solo. “Per la prima volta un tunnel continuo collega Italia e Austria sotto le Alpi: è stato infatti abbattuto l’ultimo diaframma della Galleria di Base del Brennero tra i due paesi segnando un passaggio decisivo nella costruzione del più lungo collegamento ferroviario sotterraneo al mondo, realizzato per la parte italiana da un consorzio di imprese guidato da Webuild per conto di BBT SE”. Lo precisa con una nota lo stesso gruppo specializzato nella realizzazione di infrastrutture complesse. Sul lato italiano, viene spiegato, “la TBM Flavia aveva scavato fino a raggiungere il confine con l’Austria lo scorso maggio, dopo un viaggio di oltre 14 km”. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it © Tg24.sky.it - Tunnel Brennero, abbattuto ultimo diaframma della galleria. Meloni: "Opera monumentale"

