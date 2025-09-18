Tudor Juve dentro al rinnovo del tecnico | dall’ingaggio a un importante dettaglio sulla buonuscita Tutto quello che ancora non si sapeva sul nuovo accordo

Tudor Juve, dentro al rinnovo del tecnico: la rivelazione su alcuni dettagli molto interessanti sull’accordo col mister. La Juventus ha consolidato il proprio futuro tecnico, annunciando il rinnovo contrattuale per il suo allenatore, Igor Tudor lo scorso 13 giugno. Il tecnico croato si era guadagnato sul campo la permanenza e la piena fiducia della società, un risultato che aveva convinto i vertici del club a blindarlo a lungo termine. A svelare i dettagli dell’accordo era stato l’esperto di mercato Matteo Moretto, che aveva fornito un quadro preciso della nuova intesa. Il vecchio contratto di Tudor conteneva una clausola d’uscita che avrebbe permesso alla Juventus di separarsi dal tecnico con il pagamento di una penale di appena 1 milione di euro. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Tudor Juve, dentro al rinnovo del tecnico: dall’ingaggio a un importante dettaglio sulla buonuscita. Tutto quello che ancora non si sapeva sul nuovo accordo

In questa notizia si parla di: tudor - juve

La Juve trova la soluzione: lo scambio fa felice Tudor e Vlahovic

Juve City, Tudor ribalta la Juventus. Massiccio turnover

Juve, ecco la svolta sul mercato: arrivano 130 milioni per Tudor

Caso Vlahovic, i meriti di Tudor. Juve, perché non gli hai rinnovato il contratto? - X Vai su X

La prima di Tudor e la furia con Allegri: scelto l’arbitro di Verona-Juve - facebook.com Vai su Facebook

Vlahovic-Juve, cosa succede con il rinnovo: il dettaglio di Tudor e la mano tesa; Vlahovic-Juve, cosa succede con il rinnovo: il dettaglio di Tudor e la mano tesa; 'Sono nel posto giusto, la Juve è speciale'.

Tudor Juve, dentro al rinnovo del tecnico: dall’ingaggio a un importante dettaglio sulla buonuscita. Tutto quello che ancora non si sapeva sul nuovo accordo - Tudor Juve, dentro al rinnovo del tecnico: la rivelazione su alcuni dettagli molto interessanti sull’accordo col mister La Juventus ha consolidato il proprio futuro tecnico, annunciando il rinnovo con ... Segnala juventusnews24.com

Pagina 3 | Vlahovic-Juve, cosa succede con il rinnovo: il dettaglio di Tudor e la mano tesa - La differenza la stanno facendo lo stato di forma e la voglia di Dusan, che ora ha capito come mettere da parte l'orgoglio e non solo ... Riporta tuttosport.com