Tudor fa volare la sua Juve e carriera | sabato arriva il primo record
Inizio migliore non poteva ottenere il tecnico croato sulla panchina bianconera. Un start incredibile, che verrà confermato tra due giorni quando tornerà il campionato. La Juventus vince e convince, o comunque, pure se pareggia, dimostra di non mollare ma i. In campionato ha fatto bottino pieno, facendo tre su tre a pari punti con il Napoli di Conte. In Champions League è uscito il carattere combattivo dei bianconeri e del suo allenatore. Un match contro il Dortmund iniziato al minuto 51, quando è successo l’impossibile: da uno 0-0 non brillantissimo, si è passati ad 8 gol divisi equamente. Un 4-4 che, seppur con la Juve sempre costretta a rimontare, ha messo in luce proprio quella voglia di non arrendersi mai. 🔗 Leggi su Rompipallone.it
Juventus, nuovo contest per i tifosi bianconeri! Tutti i dettagli per volare a Dortmund con la squadra di Tudor: il comunicato
«RASSEGNA STAMPA CDS» La Prima Pagina del Corriere dello Sport di oggi. Il derby d'Italia: AFFARI SUOI.. JUVE-INTER CONTA DI PIÙ PER CHIVU CHE DEVE EVITARE IL SECONDO KO (18) Akanji subito Tudor con Koop. Il tecnico croato può volare a + - facebook.com Vai su Facebook
Colpo Juve al Ferraris! La squadra di Tudor continua a volare: 1-0 sul Genoa e seconda vittoria consecutiva per un avvio da incorniciare A risolverla è ancora lui: Dusan Vlahovic, criticato da molti ma decisivo sul campo. #CorrieredelloSport #Juventus - X Vai su X
Tutte le dichiarazioni di Juve-Parma: David e Vlahovic regalano i primi tre punti a Tudor; ONLY ITALY – Conferenza stampa Igor Tudor in Diretta Streaming | IT; F1, Gp Silverstone: Hamilton fa volare la Ferrari a casa sua, il britannico è primo nelle libere.
Punteggio pieno e testa della classifica, la Juve di Tudor ci riempie di orgoglio - Iniziano le prove generali per il Borussia Dortmund: torna Cambiaso, ci prova Conceiçao, da valutare Bremer. Come scrive lastampa.it
Tudor è di una sincerità disarmante dopo Juventus-Inter: “Era più giusto un pareggio” - 3: il tecnico bianconero esalta il giovane Adzic, fa i complimenti all'Inter e ammette con sincerità ... Si legge su fanpage.it