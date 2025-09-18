Inizio migliore non poteva ottenere il tecnico croato sulla panchina bianconera. Un start incredibile, che verrà confermato tra due giorni quando tornerà il campionato. La Juventus vince e convince, o comunque, pure se pareggia, dimostra di non mollare ma i. In campionato ha fatto bottino pieno, facendo tre su tre a pari punti con il Napoli di Conte. In Champions League è uscito il carattere combattivo dei bianconeri e del suo allenatore. Un match contro il Dortmund iniziato al minuto 51, quando è successo l’impossibile: da uno 0-0 non brillantissimo, si è passati ad 8 gol divisi equamente. Un 4-4 che, seppur con la Juve sempre costretta a rimontare, ha messo in luce proprio quella voglia di non arrendersi mai. 🔗 Leggi su Rompipallone.it

Tudor fa volare la sua Juve e carriera: sabato arriva il primo record