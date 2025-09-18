Donald Trump ha annunciato che intende designare Antifa come «organizzazione terroristica». «Sono lieto di informare i nostri numerosi patrioti che sto designando Antifa, un disastro malato, pericoloso, di sinistra radicale, come una grande organizzazione terroristica», ha scritto su Truth Social. «Consiglio inoltre vivamente che coloro che finanziano l’Antifa siano indagati a fondo in conformità con i più alti standard e pratiche legali». Trump aveva già sollevato l’idea nel 2020 durante le proteste per l’omicidio da parte della polizia di George Floyd, mentre l’annuncio di giovedì segue l’omicidio dell’attivista di destra Charlie Kirk. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Trump vuole designare Antifa come un’organizzazione terroristica