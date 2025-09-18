Trump va avanti e conferma | Designerò Antifa come organizzazione terroristica
Donald Trump ha confermato la volontà di “designare Antifa” come “organizzazione terroristica”. “Sono lieto di informare i nostri numerosi patrioti Usa che sto designando grande organizzazione terroristica Antifa, un disastro dell’estrema sinistra, malata e pericolosa”, ha scritto in un post su Truth, durante la visita nel Regno Unito. “Raccomanderò anche vivamente che si indaghi a fondo su coloro che finanziano Antifa in linea con i più elevati standard e procedure legali”, ha aggiunto nel post. Trump conferma: “Designerò Antifa come organizzazione terroristica”. Un funzionario della Casa Bianca ha parlato con la Cnn di quella che ha descritto come “una delle tante azioni che il presidente intraprenderà per affrontare le organizzazioni di sinistra che alimentano la violenza politica”. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
