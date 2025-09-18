Lo spettacolo che Donald Trump non si aspetta lo hanno allestito le Grenadier, Coldstream e Scots Guards nel cortile d’onore del castello di Windsor, lo stesso dove è rimasta memorabile la scena del vedo-non-vedo di Elisabetta regina nascosta dalla mole del tycoon durante un involontario siparietto comico. Era il 2018 e Donald Trump, al suo primo mandato presidenziale, era in visita ufficiale, ma non di Stato, nel Regno Unito. Ieri in quello stesso castello, sotto un tipico cielo inglese, grigio come un abito della City, cerimoniale e politica hanno camminato ancora una volta di pari passo parlando uno dei più ricercati linguaggi diplomatici al mondo. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

Trump sulla carrozza reale porta una spada a Re Carlo