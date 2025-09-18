Trump-Starmerannunciati accordi record
15.53 Rapporti "indistruttibili, inestimabili", un legame che i due governi "stanno rendendo mai così stretto prima". Così Trump commenta il rapporto speciale tra Washington e Londra. Definisce "storico" l'accordo sugli investimenti firmato oggi. Secondo il premier Starmer, l'accordo farà confluire miliardi "in entrambe le direzioni dell'Atlantico", è il più grande del suo genere nella storia britannica: il Tech Prosperity Deal, incentrato sulle tecnologie in crescita Sul piatto 250 miliardi di sterline. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
