Trump | Siamo molto vicini a una guerra mondiale Putin mi ha davvero deluso non ha mai fatto ciò che aveva detto

“Siamo molto vicini a una guerra mondiale. Ho messo fine a sette guerre, ma Putin mi ha davvero deluso. Non ha mai mai fatto ciò che mi aveva detto, non ha mai neanche rispettato la leadership degli Stati Uniti”. Così Donald Trum p in conferenza stampa nella residenza di Chequers con il premier britannico Keir Starmer durante la visita ufficiale nel Regno Unito. Parole molto dure quelle del presidente Usa in un’altra giornata di tensione alle stelle su entrambi i fronti del conflitto. Dal suo canto il premier inglese ha voluto rimarcare il ruolo dei volenterosi. In un momento storico – ha detto – in cui “si rischia di arrivare alla terza guerra mondiale, cosa che noi non vogliamo arrivi”. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Trump: “Siamo molto vicini a una guerra mondiale. Putin mi ha davvero deluso, non ha mai fatto ciò che aveva detto”

In questa notizia si parla di: trump - siamo

Gaza, Trump: «Ci siamo quasi. Cessate il fuoco forse già la prossima settimana»

“Siamo stati preoccupati, ma ora siamo spaventati”: Bruce Springsteen in concerto a Milano contro Donald Trump promette fiducioso una terra di speranza e sogni

Dazi Trump, Tajani: "Siamo al rush finale, il 10% sarebbe accettabile ma l'obbiettivo è lo 0%" – Il video

Donald Trump: "Siamo molto vicini a una guerra mondiale, Putin non rispetta la leadership Usa" Domani #sciopero contro il genocidio, il riarmo e la guerra. - X Vai su X

In Italia siamo governati da un Vicepremier, Matteo Salvini, che ha definito Putin un eroe mentre lanciava droni contro la Polonia e ha proposto per Trump il Nobel per la Pace. - facebook.com Vai su Facebook

Guerra mondiale, Trump: «Siamo molto vicini. Deluso da Putin, non rispetta la nostra leadership»; Ucraina - Russia, le notizie sul conflitto in diretta | Mosca: «Oltre 700 mila soldati al fronte». Trump: «Putin mi ha deluso, siamo molto vicini a guerra mondiale perché lui non rispetta leadership Usa»; Guerra mondiale, Trump: «Siamo molto vicini. Deluso da Putin, non rispetta la nostra leadership».

Donald Trump: «Siamo molto vicini a una guerra mondiale. Deluso da Vladimir Putin, non ci ha mai rispettato» - «Siamo molto vicini a una guerra mondiale», così Trump a Londra durante il vertice con Starmer nella residenza di campagna dei Chequers. msn.com scrive

Trump scuote il mondo: "Vicini alla guerra mondiale. Putin? Mi ha deluso" - Ho parlato con il presidente Putin molte volte, ma lui non ha mai fatto cio che mi aveva detto, non ... Lo riporta iltempo.it