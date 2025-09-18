Trump shock | Antifa è un’organizzazione terroristica L’annuncio infiamma l’America
Nel corso della sua presidenza, Donald Trump ha preso una posizione forte e controversa contro il movimento antifascista noto come Antifa. Attraverso un post sul suo social Truth, ha designato il gruppo come una principale organizzazione terroristica. L’ex presidente ha accompagnato questa designazione con un appello a indagare a fondo coloro che finanziano il movimento, “in linea con i più alti standard legali”. Trump ha definito Antifa un “disastro pericoloso di estrema sinistra”, criticando apertamente le loro tattiche e la loro ideologia. La retorica anti-Antifa di Trump. La retorica di Donald Trump contro Antifa non è nuova. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
