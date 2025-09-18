Trump scuote il mondo | Vicini alla guerra mondiale Putin? Mi ha deluso

"Siamo molto vicini a una guerra mondiale. Ho parlato con il presidente Putin molte volte, ma lui non ha mai fatto cio che mi aveva detto, non ha mai neanche rispettato la leadership degli Stati Uniti". Lo dice il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, in conferenza stampa con il premier inglese, Keir Starmer, dopo i colloqui a Chequers, tappa della visita ufficiale nel Regno Unito. Putin "mi ha deluso", ha ripetuto il presidente americano. "Quello che pensavo sarebbe stato più facile per via del mio rapporto con il presidente Vladmir Putin", si è invece rivelato ben più difficile del previsto, ha finalmente ammesso The Donald, il quale si è comunque auto-elogiato, come diverse altre volte in passato, per i conflitti che, a suo dire, sarebbe riuscito a risolvere con maggiore successo. 🔗 Leggi su Iltempo.it

