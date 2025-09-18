Trump saluta re Carlo III prima di lasciare il Castello di Windsor

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump saluta re Carlo III al Castello di Windsor prima di recarsi in visita al premier britannico Keir Starmer. All’indomani della cena di gala offerta dal sovrano in onore di Trump, il capo della Casa Bianca ha stretto la mano al re prima di salire in auto, definendo Carlo “un grande gentiluomo e un grande re”. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Trump saluta re Carlo III prima di lasciare il Castello di Windsor

In questa notizia si parla di: trump - saluta

Gabanelli, perché i dazi sui farmaci di Trump minacciano la salute globale - X Vai su X

Dataroom di Milena Gabanelli. . Se in Europa un farmaco costa molto di meno che negli Stati Uniti la soluzione, per gli americani, non può essere quella di mettere i dazi anche qui (come fa Trump), ma di ripensare il proprio sistema sanitario. In Europa i prezzi - facebook.com Vai su Facebook

Windsor, Trump saluta Carlo d'Inghilterra: Un grande gentiluomo e un grande re; Trump saluta re Carlo III prima di lasciare il Castello di Windsor; Kate conquista Donald Trump: «Splendida e in ottima salute». E Re Carlo cita i 250 anni dall'Indipendenza americana.

Donald Trump saluta Re Carlo e incontra Starmer nella sua casa di campagna. Melania con la regina Camilla e Kate - Questa mattina Donald Trump ha salutato la famiglia reale al Castello di Windsor prima di recarsi a parlare con Sir Keir Starmer nella sua residenza di campagna. Come scrive ilmessaggero.it

Donald Trump lascia Windsor e Carlo III, oggi l'incontro con Starmer - Dopo la cena di gala a Windsor, Re Carlo III saluta il presidente americano che ha trascorso la n ... Si legge su quotidiano.net