Trump | Putin perde più gente di quella che uccide vicini a guerra mondiale

Nuovo fronte diplomatico contro la Russia. Il presidente Donald Trump, durante una conferenza stampa, ha lanciato un duro affondo contro il leader del Cremlino. «Siamo molto vicini a una guerra mondiale. Ho parlato con il presidente Putin molte volte, ma lui non ha mai mai fatto cio che mi aveva detto, non ha mai neanche rispettato la leadership degli Stati Uniti. Vladimir Putin in Ucraina perde più gente di quella che uccide », ha dichiarato, sottolineando ancora una volta di essere rimasto « deluso » dal presidente russo. Al suo fianco, il premier britannico Keir Starmer ha ribadito la volontà comune di mantenere la linea dura verso Mosca. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Trump: “Putin perde più gente di quella che uccide, vicini a guerra mondiale”

